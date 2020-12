O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu esta terça-feira que a vacina é eficaz contra a nova estirpe da Covid-19."A vacina é efetiva para essa e outras variantes do vírus", afirmou.António Lacerda Sales esteve presente no arranque da vacinação na zona do Alentejo e Algarve e referiu que se trata de um dia de "luz ao fundo do túnel".Recorde-se que este é o terceiro dia de vacinação contra a Covid-19 no País.