Um total de 194 médicos do setor privado e social começaram esta terça-feira a ser vacinados nas unidades de Faro e de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).Em relação ao atraso na vacinação, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, afirmou que “esta vacinação está a decorrer no tempo possível, não sei se é tardia ou não”. Mas reconhece que a prioridade dada a alguns grupos não foi aplicada na sua totalidade. No primeiro de dois dias deste processo que termina hoje na região algarvia, a prioridade foi para 84 profissionais com mais de 65 anos.