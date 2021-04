O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, garante que a vacina russa contra a Covid-19 – a Sputnik V – poderá vir a ser produzida em Portugal. Embora nem todas as fases do processo de fabrico possam ser desenvolvidas no País, o autarca explica que temos capacidade para, por exemplo, ficar a cargo do “pré-enchimento e do enchimento das vacinas”, a partir de um “concentrado” enviado pela Rússia. Como, de resto, já acontece noutros países europeus.









“Colocámos a nossa rede de contactos a funcionar, em termos internacionais”, adianta Carlos Carreiras, admitindo que alguns países se mostraram indisponíveis para fornecer Portugal por não terem possibilidade de ceder as patentes ou para produzirem e venderem a vacina. Porém, o governo de Moscovo disse estar disponível para avançar com a possibilidade de produção no nosso país.

“Sabemos que a própria vacina só poderá ser efetivada quando a Agência Europeia de Medicamentos a certificar”, ressalvou o autarca, que espera que o processo seja “célere”, tendo em conta que esta vacina já está a ser utilizada “com sucesso” noutros países.





A ideia é que, posteriormente, Portugal venha a exportar a Sputnik V para os países africanos, se houver aval das autoridades europeias e portuguesas, num processo com a mediação da autarquia de Cascais. “Não podem ser os ricos a ter acesso às vacinas e os com menos recursos a não ter acesso”, observa Carlos Carreiras, vincando que os interesses económicos ou geopolíticos não podem sobrepor-se à saúde. Não quis, porém, revelar os nomes das empresas identificadas com capacidade para produzir a vacina.