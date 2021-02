Vacinação a familiares de gerentes de lar de idosos denunciada à Ordem dos Enfermeiros

Familiares dos sócios-gerentes do lar de idosos Quinta do Outeiro, na Figueira da Foz, terão sido vacinados contra a Covid-19.Segundo uma denúncia, receberam a vacina os filhos – um dos quais de 16 anos –, os pais e os tios dos responsáveis.Confrontado com a situação, Nelson Silva, sócio-gerente, garante que os filhos "são colaboradores voluntários da instituição, estando em contacto direto com utentes". Quanto aos restantes familiares, assegura que "são pessoas que vêm fazer voluntariado e outros até são utentes".A denúncia, dirigida à Ordem dos Enfermeiros, dá conta de que terá sido vacinado indevidamente um total de nove pessoas. Sem especificar o número, Nelson Silva diz que a denúncia é "descabida". "Estamos cientes do que fizemos", refere.