Vacinação a pessoas com mais de 60 anos está "praticamente" terminada, anuncia Gouveia e Melo

O coordenador da task-force, Gouveia e Melo, revelou que praticamente "toda a população com mais de 60 anos está vacinada", em declarações à imprensa esta quarta-feira sobre o processo atual de vacinação contra a Covid-19 no País.



O vice-almirante afirmou que Lisboa, Porto e Algarve são as regiões com "maior atrasado na vacinação", sendo o Alentejo a região onde "42% da população está vacinada".





Cerca de 80 mil doses da vacina são administradas em média, por dia. O coordenador da task-force reforça que existem doses suficientes da vacina da AstraZeneca "para a segunda dose, sendo que foram administradas um milhão na primeira fase e um milhão na segunda".Sobre as recomendações da toma das vacinas, Gouveia e Melo sugere a toma da vacina da Pfizer para pessoas maiores de 18 anos, a Johnson&Johnson para maiores de 50 e a AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos.Reforça o esforço de mais de 4 mil e 700 profissionais dedicados na administração das vacinas contra a Covid-19.Em atualização