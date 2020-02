Vacinação anual contra a raiva está em queda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde que entrou em vigor a lei que determina a obrigatoriedade do registo no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC), em junho do ano passado), já foram registados em Portugal 2 397 300 animais de estimação.O sistema permitiu perceber que número de cães vacinados contra a raiva tem vindo a diminuir nos últimos três anos.