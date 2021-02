Vacinação contra a Covid-19 começa amanhã em Matosinhos

Duas semanas após o início da vacinação no Porto, inicia amanhã a administração da primeira dose da vacina contra a Covid-19 no concelho vizinho de Matosinhos.

A Unidade Local de Saúde prevê inocular 480 pessoas de idade igual ou superior a 50 anos e com doenças associadas até sexta-feira, no Centro de Vacinação instalado junto ao CEiiA, e 1270 idosos com 80 ou mais anos no sábado, no Hospital Pedro Hispano.

Também no sábado, serão vacinados mais elementos das quatro corporações de bombeiros do concelho, bem como elementos da PSP e da GNR.