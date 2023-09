A campanha de vacinação contra a Covid-19 e a gripe arranca no dia 29 deste mês e abrange maiores de 60 anos, residentes em lares, profissionais de saúde, trabalhadores dos lares e doentes crónicos, anunciou na quarta-feira a Direção-Geral da Saúde. A expectativa é conseguir vacinar entre 2 e 2,5 milhões de pessoas.









Quem tem menos de 60 anos e sofre de uma doença crónica vai receber uma convocatória, através de SMS, para agendar a vacinação. Ainda está em análise a vacinação de pessoas com menos de 60 anos que não fazem parte da população elegível.

As farmácias vão administrar pela primeira vez a vacina contra a Covid-19, que será dada em simultâneo com a da gripe, cabendo-lhes a vacinação das pessoas com 60 ou mais anos de idade. Este processo não terá qualquer custo para o utente. Mais de 2200 farmácias já aderiram à campanha de imunização, cobrindo 94% dos concelhos.