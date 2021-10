A aplicação em simultâneo das vacinas contra a gripe e a Covid-19 pode "provocar uma pequena febre, durante um dia, e dorido em ambos os braços", explicou ao CM o médico de família Rui Nogueira, que indica a toma de paracetamol para a febre. "As vacinas podem provocar um incómodo, mas não é uma reação preocupante", acrescentou o médico, que considera que ambas as vacinas são das mais testadas em termos de efeitos e que as reações não obrigam a medidas especiais.