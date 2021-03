Vacinação contra a Covid-19 em Portugal é mais alta que média europeia, anuncia Lacerda Sales

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, sublinhou que o processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal "está a correr bem", calculando 900 mil pessoas vacinadas e "entre 250 a 300 mil pessoas já com a 2ª dose". Estes valores traduzem-se numa média de 9,2 doses por 100 pessoas, um valor "acima da média europeia".Lacerda Sales marcou presença na cerimónia de entrega de 15 unidades de móveis de saúde, esta quarta-feira, na Guarda, e abordou a situação atual do País.Questionado sobre os planos de recuperação dos doentes não-covid, Sales revelou que está programado um "aumento significativo" de 9,5% em primeiras consultas e subsequentes. Sublinhou o aumento em 22% de cirurgias programadas e deu as contas totais: mais 950 mil consultas e mais 83 mil cirurgias agendadas para este ano em relação a 2020.Lacerda Sales garantiu que as 15 unidades de saúde móveis vão ser "importantes no apoio aos idosos dessas zonas", dando destaque ao papel dos autarcas do interior.Lembrou o trabalho do governo na contratação de mais 8400 profissionais de saúde contratados em 2020. "A minha preocupação é estar ao lado deles. Eu sou profissional de saúde e quero agradecer-lhes", afirmou em declarações à saída do encontro no auditório do Teatro Municipal da Guarda.