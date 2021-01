Vacinação contra a Covid-19 não garante imunidade, alerta Graça Freitas

A diretora-geral da Saúde admitiu esta terça-feira que “nem todas as pessoas vacinadas vão ficar imunizadas”, porque “ainda não temos imunidade de grupo”. Assim, é preciso “continuar a usar os métodos de proteção” como as máscaras e o distanciamento social. Na conferência de imprensa que atualiza os dados Covid-19 no nosso país, Graça Freitas revelou que esta terça-feira Portugal registava mais 90 mortes, sendo o quarto dia com maior mortalidade desde o início da pandemia, em março. Um dos óbitos ocorreu na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.









Com 417 surtos ativos no País – a maioria em lares de idosos –, a responsável informou ainda que 55 estão na região Norte; 25 no Centro; 284 em Lisboa e Vale do Tejo; 29 no Alentejo e 24 no Algarve. A taxa de incidência de contágios por Covid-19 aumentou e “é mais homogénea entre concelhos e regiões”, sendo maior no Alentejo, acrescentou – nessa região do país, há 666 casos de Covid-19 por cada cem mil habitantes.

Já sobre a vacinação, Graça Freitas garantiu que já “foram distribuídas 32 mil doses, mas estas carecem de outras 32 mil para completar o esquema vacinal”, lembrando que arrancou nesta segunda-feira “a vacinação nos lares de idosos”, começando com “os concelhos de maior risco”.