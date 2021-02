A vacinação de pessoas com mais de 80 anos e acima de 50 com doenças associadas vai arrancar na sexta-feira, dia 12, na Região Centro. As doses vão ser administradas em oito centros de vacinação instalados em Coimbra, Oliveira do Hospital, Leiria, Fundão, Proença-a-Nova, Sabugal, Viseu e Sever do Vouga.O plano, apresentado esta segunda-feira, prevê a administração de 1500 vacinas nesta fase. Rosa Reis Marques, da Administração Regional de Saúde do Centro, espera que até ao fim de março sejam vacinados “os mais idosos e os mais frágeis”. Luís Biscaia, coordenador do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, garante que “ninguém ficará de fora”. As autarquias vão ajudar e asseguram o transporte dos utentes, refere o autarca de Coimbra, Manuel Machado.