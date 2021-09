Vacinação contra a gripe será coordenada por coronel do exército

A coordenação do processo de vacinação contra a gripe sazonal vai ser liderada pelo coronel do exército Carlos Penha Gonçalves, acompanhado por uma equipa com mais oito elementos, representativos dos três ramos das Forças Armadas.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo até agora coordenador da 'task force' da vacinação contra a Covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que anunciou o "fim da missão" que liderou nos últimos oito meses, e confirmada de seguida pelo primeiro-ministro, António Costa, que destacou o "render da guarda" na evolução que se segue em termos de esforço de vacinação dos portugueses.

Carlos Penha Gonçalves é também médico veterinário e já integrava a 'task force' da vacinação, tendo a seu cargo o Núcleo de Normas e Simplificação. Os oito elementos que o acompanham neste processo, cujo fim está previsto para 15 de dezembro, pertenciam igualmente à equipa anteriormente liderada por Gouveia e Melo.