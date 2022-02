A partir da próxima 3ª feira, 1 de março, há menos 53 centros de vacinação para a Covid-19. Dos atuais 192 passam a existir 139, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. O objetivo é fazer a transição da vacinação contra a Covid-19 para os centros de saúde. Dos 98 centros e unidades de vacinação, passarão a existir 145. “É importante que os profissionais de saúde regressem aos locais de trabalho de origem e deem o seu contributo na recuperação da atividade assistencial”, frisou o governante. Em Lisboa, precisou o coordenador do plano da vacinação, coronel Carlos Penha-Gonçalves, o centro de vacinação localizado na FIL, no Parque das Nações, será “realocado em três centros mais pequenos nas unidades de saúde”. Com a eliminação de quase um terço dos centros, a capacidade de vacinação é reduzida, das atuais 625 mil pessoas por semana para 100 mil.





Numa altura em que 85 por cento da população elegível já tem dose de reforço da vacina contra a Covid-19 (corresponde a 5,9 milhões de pessoas, faltando vacinar 950 mil que são elegíveis), a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que Portugal vai adquirir o antiviral da Pfizer contra a Covid-19, mas não confirmou quantidades nem prazos, sublinhando que o medicamento não substitui uma eventual quarta dose da vacina. “A vacina é um medicamento que é utilizado para, preferencialmente, prevenção primária. Este antiviral destina-se a alguns doentes, com determinadas características, e é para evitar a progressão da doença”, explicou.







pormenores



Saúde menos positiva







Metade da população com 16 ou mais anos autoavaliou o seu estado de saúde como ‘bom’ ou ‘muito bom’ em 2021, contrariando a tendência crescente que se verificava desde 2014, revela esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A autoavaliação positiva do estado de saúde foi feita por 50,2% da população, menos 1,1 pontos percentuais do que em 2020.

Mulheres e sem trabalho



Segundo a publicação ‘Rendimento e condições de vida 2021- Estado de Saúde’, divulgada esta sexta-feira pelo INE, um quarto da população maior de 16 anos disse ter sentido, em 2021, o efeito negativo da pandemia na saúde mental, uma situação que afetou mais as mulheres e pessoas desempregadas.





dois testes gratuitos a partir de 1 de março



A partir de dia 1, cada utente terá direito a dois testes antigénio gratuitos nas farmácias por mês (agora são 4).





risco de morte até seis vezes inferior



Pessoas com esquema vacinal completo tiveram risco de morte até 6 vezes menor que os não vacinados em janeiro.





19 municípios abaixo dos 960 casos/100 mil



Dezanove municípios estão abaixo do nível máximo de incidência de contágios (960 casos por 100 mil).