Com a chegada de mais vacinas este mês, o horário de vacinação foi alargado para o período noturno em alguns locais do País.É o caso do concelho de Oeiras, onde a imunização, centralizada no Pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide, está desde sexta-feira a realizar-se entre as 8 e as 22 horas, sete dias por semana.