Vacinação Covid-19 arranca esta quinta-feira em Alcácer do Sal

O processo de vacinação contra a covid-19 no concelho de Alcácer do Sal vai decorrer, a partir desta quinta-feira, em dois pavilhões disponibilizados pelo município, onde até sábado, serão vacinadas 404 pessoas.

No caso de Alcácer do Sal, o pavilhão está preparado com sete postos de vacinação e, no caso do Torrão, com quatro postos", explicou Vítor Proença, presidente da Câmara de Alcácer do Sal.

A vacinação que vai decorrer quinta e sexta-feira, em Alcácer do Sal, "vai abranger a população de Alcácer do Sal, Comporta, São Martinho, Vale do Guizo e Arêz e no sábado a população da freguesia do Torrão, no interior do concelho de Alcácer do Sal" explicou o autarca.

Segundo o presidente da autarquia, "404 pessoas vão receber a primeira dose da vacina, o que corresponde a cerca de 30% das 1200 pessoas que tem direito, em todo o concelho".

A autarquia tem prevista a cedência de transporte, aos utentes que não tenham meios para realizar a deslocação.

Serão vacinados idosos acima dos 80 anos e pessoas entre os 50 e os 79 anos com comorbilidades de risco, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação Covid-19.