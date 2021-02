Vacinação Covid-19 arrancou na Amadora com a inoculação de uma centena de pessoas

A vacinação contra a covid-19 arrancou hoje na Amadora com a administração de uma centena de vacinas e prossegue na sexta-feira com a inoculação em lares, adiantou à agência Lusa a presidente do município.

Em declarações à Lusa, a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares (PS), referiu que durante do hoje foram vacinadas no Pavilhão Rita Borralho cerca de uma centena de pessoas com 80 ou mais anos ou com 50 ou mais anos com doenças associadas.

"Foi um momento muito importante e de esperança. Cruzei-me com muitos idosos e percebi a sua alegria por receber a vacina", sublinhou a autarca.

Carla Tavares perspetivou que a continuação do processo de vacinação deste grupo populacional poderá ocorrer durante a próxima semana, ressalvando que "estará sempre dependente da chegada de vacinas" ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Amadora.

"É um processo muito evolutivo, mas esperamos que possa ser feito com alguma cadência", apontou.

Entretanto, durante o dia de sexta-feira serão administradas as 2.º tomas da vacina nos lares do concelho que não tiveram surtos.

O centro municipal de vacinação da Amadora dispõe de 10 pistas, com capacidade de administração diária de 1440 vacinas e estima-se que, nesta fase, sejam abrangidas mais de 11 mil pessoas.

Esta é uma nova etapa do plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, que se iniciou em 27 de dezembro.

A primeira fase abrangeu os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, funcionários e utentes de lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como elementos das forças armadas, das forças de segurança, de serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

Recentemente, foram incluídos no plano de vacinação pessoas com 80 ou mais anos de idade e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi planeada de acordo com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.885 pessoas dos 778.369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.