Menos de um terço das crianças dos 5 aos 11 anos receberam até agora a segunda dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, 55% das crianças (cerca de 353 mil) já foram vacinadas, e 31% (199 mil) têm a vacinação completa. A cobertura vacinal nesta faixa etária tem subido lentamente – em 31 de janeiro, havia 301 mil crianças com a 1ª dose da vacina.





Nos últimos dias o número diário de casos tem sido superior a 10 mil. Carlos Antunes, investigador e matemático, considera que a tendência da evolução da pandemia em termos da diminuição da gravidade da doença “é positiva”, mas muito lenta. A explicação pode estar no facto de a percentagem de pessoas que já esteve infetada nas várias faixas etárias ser muito heterogénea. “Dos 20 aos 29 anos temos 50% da população que foi diagnosticada com Covid-19, enquanto acima dos 60 anos apenas 17%”, elucidou, à Lusa. Isto significa que a população mais idosa “esteve pouco exposta ao vírus”, existindo ainda muita suscetibilidade à infeção nessa faixa etária. Por isso, “essas faixas etárias devem continuar a preocupar-se com a sua proteção individual, porque ainda são suscetíveis, apesar de estarem vacinados”. As restrições devido à pandemia Covid-19 deverão manter-se pelo menos até dia 18.

Especialistas defendem avaliação



É necessária uma avaliação “externa e independente” à forma como o SNS respondeu à pandemia para se poderem tirar ilações para o futuro, defenderam especialistas da área da medicina. “É importante perceber o que fizemos bem e o que fizemos mal e exigir uma reserva estratégica na área da saúde”, frisou o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.





País passa os 40 milhões de testes



Portugal já efetuou mais de 40 milhões de testes à Covid-19 desde o início da pandemia, anunciou o Ministério da Saúde. No dia 30 de março foram alcançados um total de 40 026 768 testes, não incluindo os autotestes. Foram realizados 20,7 milhões de testes PCR e 19,3 milhões de testes rápidos antigénio.