Vacinação Covid arranca com 900 vacinas em cinco concelhos de Évora

Cerca de 900 vacinas contra a covid-19 vão começar a ser administradas, esta semana, em cinco concelhos do distrito de Évora, a pessoas com 80 e mais anos e acima dos 50 com doenças associadas.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou hoje à agência Lusa que vão ser administradas "cerca de 900 vacinas" nos concelhos de Estremoz, Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Montemor-o-Novo.

Os utentes destes concelhos com estes critérios de vacinação já "estão a ser convocados e a vacinação começa esta semana nos respetivos centros de saúde", adiantou a mesma fonte, sem precisar o dia em concreto.

Segundo a ARS do Alentejo, "a vacinação dos utentes elegíveis será feita por convocatória das equipas de saúde", pelo que é importante "cada utente ter atualizados os contactos na sua unidade de saúde".

O processo, posteriormente, irá ser alargado aos restantes nove dos 14 concelhos deste distrito alentejano (Arraiolos, Borba, Évora, Mora, Mourão, Portel, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa), acrescentou.

Já os bombeiros de todas as corporações do distrito de Évora começaram hoje a ser vacinados contra a covid-19, prevendo-se que todos os operacionais estejam vacinados até ao final deste mês, referiu o organismo.

No que respeita às estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), foram vacinadas, até ao momento, 4.331 pessoas, das quais 2.681 já completaram o esquema de vacinação, pertencentes a um total de 101 instituições, de acordo com a ARS do Alentejo.

Entre ERPI, profissionais de saúde e utentes, foram administradas no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central "mais de 7.500 doses de vacinas contra a covid-19", acrescentou.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

