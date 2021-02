Vacinação Covid do efetivo da PSP e GNR nas mãos de fornecedores

A vacinação só vai chegar, para já, a menos de metade dos efetivos da PSP e GNR. Cada uma destas forças conta com mais de 21 mil elementos, mas o Governo só atribuiu 20 mil vacinas. O critério para escolher quem é vacinado é o da operacionalidade e do contacto com o público, uma situação que obriga os responsáveis a fazer escolhas que prometem polémica. “Está tudo preparado para começar, mas esse processo está dependente dos fornecedores”, adianta fonte oficial da PSP. O ministro da Administração Interna garantiu que a vacinação dos polícias começa esta semana.



Portugal ultrapassou este domingo a barreira de 14 mil óbitos, num total de 14 158, depois de nas últimas 24 horas terem sido divulgadas mais 204 mortes. Há mais 3508 novos casos, o valor mais baixo desde as 3389 novas infeções detetadas a 3 de janeiro. Os dados da Direção-Geral da Saúde revelam que voltou a aumentar o número de internados: mais 90 pessoas em hospitais, perfazendo agora um total de 6248. Regista-se ainda um total de 865 pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, menos 26 que no sábado. A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta a situação mais complicada, com 100 óbitos e 1435 casos de infeção.

