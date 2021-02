Vacinação da Covid-19 arranca em Oeiras com 102 administradas mas sem previsão de chegada de mais doses

A vacinação contra a covid-19 arrancou esta quarta-feira no município de Oeiras, no distrito de Lisboa, com a administração de 102 vacinas, mas sem certeza de prosseguir nos próximos dias, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

"Para hoje havia só 102 vacinas. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. É previsível que comece a ser regularizada a entrega de vacinas e, se isso acontecer, a logística instalada permite aumentar substancialmente a vacinação", sublinhou Isaltino Morais, ressalvando que ainda não existe previsão para a chegada de mais vacinas.

Contudo, o autarca fez um balanço positivo e destacou a boa disposição dos idosos com 80 ou mais anos e das pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas que receberam a primeira dose de vacina esta manhã no Pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide.

"Verifiquei que toda a gente ia com uma disposição extraordinária. Às 09:00 já estava uma fila enorme de pessoas à espera. Alguns até que estavam marcadas para as 10:30 ou as 11:00, mas às 09:30 já lá estavam para ser vacinas", contou.

Isaltino Morais referiu que a maior parte das pessoas se deslocou para o centro de vacinação do município através de meios próprios, mas lembrou que a autarquia de Oeiras disponibiliza transporte para aquelas pessoas que não tenham outra alternativa.

Para esse efeito, a Câmara Municipal de Oeiras estabeleceu um protocolo com as cooperativas de táxi do concelho que asseguram o transporte gratuito entre a residência dos utentes e o centro de vacinação.

"À medida que se for registando maior afluência da vacinação, admitimos alargar o apoio de transporte gratuito aos munícipes, através das viaturas do COMBUS (autocarros municipais), apontou Isaltino Morais.

O município de Oeiras estima que nesta fase sejam vacinadas cerca de 20 mil pessoas, apontando para uma capacidade máxima de vacinação diária de 600 pessoas.

Esta é uma nova etapa do plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, que se iniciou em 27 de dezembro.

A primeira fase abrangeu os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, funcionários e utentes de lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como elementos das forças armadas, das forças de segurança, de serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

Recentemente, foram incluídos no plano de vacinação pessoas com 80 ou mais anos de idade e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi planeada de acordo com a disponibilidade das vacinas contratadas para Portugal, que estão a ser administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada.

O objetivo é vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos até março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.