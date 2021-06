Vacinação da Covid-19 não pode acelerar devido ao atraso na entrega das doses, avança coordenador da Task Force

O coordenador da task force para a vacinação da Covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo recordou que não é possível acelerar mais a vacinação contra a Covid-19 devido às falhas na entrega das doses.Depois de ter revelado esta quarta-feira que Portugal não iria conseguir atingir os 70% de população com a primeira dose da vacina da Covid-19, Gouveia e Melo reforçou novamente que a margem de erro seria de 15 dias."Esta semana [foram] vacinados quase todos os dias 100 mil por dia", afirmou o coordenador da task force da vacinação, referindo que a capacidade existente depende do número de vacinas.Gouveia e Melo admitiu que as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve ficaram mais desequilibradas, uma vez que contam com mais uma população mais jovem.