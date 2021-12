As crianças entre os 5 e os 11 anos devem começar a ser vacinadas dia 18, no início das férias de Natal, depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter ontem aprovado a imunização nesta faixa etária.“A DGS recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para Covid-19 grave”, anunciou a autoridade de saúde, explicando que será utilizada a vacina da Pfizer para crianças, já aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos.