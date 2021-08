Vacinação na modalidade Casa Aberta disponível para maiores de 30 anos

A modalidade "Casa Aberta" está a partir de hoje, dia 3 de agosto, disponível para vacinar com primeiras doses utentes a partir dos 30 anos sem agendamento e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.Esta modalidade está, desde 19 de julho, limitada apenas à utilização da vacina da Janssen, no entanto e a partir de quarta-feira, dia 04 de agosto, existirá um conjunto de cerca de 80 centros de vacinação onde o condicionamento apenas à vacina da Janssen deixará de se aplicar.Estima-se que nos restantes centros de vacinação a modalidade "Casa Aberta" deixe de estar condicionada apenas à vacina da Janssen durante a próxima semana.Os horários de funcionamento desta modalidade nos Centros de Vacinação COVID podem ser consultados