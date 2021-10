Vacinação passa para quartel de bombeiros no Marco de Canaveses

A vacinação contra a Covid-19 no Marco de Canaveses passa, esta segunda-feira, a ser administrada no quartel dos Bombeiros Voluntários.

Segundo a câmara municipal, esta decisão surge cinco meses e meio após o início do funcionamento do principal ponto de vacinação, no Pavilhão Bernardino Coutinho, que deixa de acolher a administração de vacinas, face à afluência e ao número de cidadãos a vacinar neste momento.

As vacinas serão, agora, administradas na sala polivalente do quartel dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, na avenida Gago Coutinho, às segundas, terças e quintas-feiras, entre as 08h30 e as 13h30.