Está concluída a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 do efetivo de bombeiros. O processo envolveu os 15 mil bombeiros classificados como prioritários, divulgou o Ministério da Administração Interna.A aplicação das vacinas de norte a sul do País teve início no dia 11 de fevereiro e viria a ficar concluída no final desse mês, envolvendo a participação de bombeiros voluntários, sapadores e municipais. Os bombeiros foram considerados prioritários nesta primeira fase do processo de vacinação, tendo em conta a função essencial do Estado que desempenham e devido à dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam. Neste sentido, os primeiros a serem chamados para a toma da primeira dose da vacina foram os bombeiros que efetuam o transporte de casos suspeitos e confirmados para e das unidades hospitalares.A operação levou a que, em média, diariamente, mil bombeiros tivessem sido vacinados. Nas próximas semanas decorre o processo de vacinação dos restantes 15 mil operacionais.