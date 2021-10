Vacinados contra Covid-19 com risco de morte mais baixo

O risco de morte por Covid-19 é duas a quatro vezes menor nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas não vacinadas, refere o relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas, divulgado pelo INSA e DGS.Durante o mês de setembro ocorreram 126 óbitos por Covid-19 em pessoas com esquema vacinal completo, 13 em pessoas com vacinação incompleta e 78 em pessoas não vacinadas.Entre as pessoas infetadas, 774 (1,8%) foram internadas com diagnóstico principal de Covid-19, mais de metade das quais idosos com mais de 80 anos. No total de casos de infeção em pessoas com a vacinação completa, foram registados 467 óbitos por Covid-19 (1,1%), sendo quase 74% destas mortes de pessoas com mais de 80 anos.