Foi um dos temas quentes da reunião do Infarmed e das últimas semanas: deve-se ou não vacinar as crianças. Vários especialistas defendem que apenas crianças com comorbilidades devem ser vacinadas. Outros referem que é importante vacinar todos os maiores de 12 anos.







As vantagens e desvantagens têm vindo a ser pesadas na balança, mas ainda não há decisões. Entretanto, há cada vez mais jovens a serem vacinados contra a Covid-19, avança a Sábado