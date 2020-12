Vacinas contra a Covid-19 chegam mais cedo a Portugal e em maior número de doses

Portugal vai receber mais vacinas contra a Covid-19, que chegarão mais cedo do que o previsto. Segundo Marta Temido anunciou esta quarta-feira, chegarão até final do ano um total de 229 mil doses do fármaco aprovado pela Agência Europeia do medicamento.



Este número significa, segundo a ministra da Saúde, um incremento de "mais 70 600 doses" do que o inicialmente previsto.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários