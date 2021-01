Iniciou na manhã desta quarta-feira a administração de vacinas contra a Covid-19 no lar O Aconchego do Forno, em Rio Tinto, Gondomar, e no Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa, no mesmo concelho.

"Um dia tão desejado... Começaram hoje as vacinas nos lares em Gondomar! Uma operação montada em tempo recorde. Um muito obrigado aos profissionais de saúde por toda a colaboração e disponibilidade", escreveu Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, nas redes sociais.