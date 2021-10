A vacinação contra a Covid-19 vai ser realizada em simultâneo com a da gripe já a partir de segunda-feira, anunciou na sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá contudo aos utentes a possibilidade de tomar as vacinas em dias diferentes, se for essa a sua vontade. Em causa está a imunização da população acima de 65 anos com a vacina da gripe e com a terceira dose contra a Covid-19.