Vacinas contra meningite B, rotavírus e HPV para rapazes entram no Programa Nacional de Vacinação em outubro

O Orçamento do Estado para este ano previa a inclusão das vacinas da meningite B, do rotavírus e do vírus do papiloma humano para rapazes, mas a medida acabou por ficar na gaveta embora tenha sido aprovada com o voto contra do partido socialista.



O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano prevê perto de 11 milhões de euros para novas imunidades.

Em causa está a inclusão, a partir de Outubro, das três vacinas já previstas para este ano, sendo será alargada a todas as crianças a vacinação contra doença invasiva meningocócica do grupo B (vacina MenB), aos 2, 4 e 12 meses. A medida aplica-se às crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019.

Está ainda previsto o alargamento da vacinação contra infeções por vírus do papiloma humano ao sexo masculino, aos 10 anos, e ainda a inclusão da vacina contra rotavírus (vacina Rota) para grupos de risco, a definir em Norma da DGS.