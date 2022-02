Vacinas para gatos vêm a conta-gotas

Faltam vacinas para os gatos desde julho do ano passado, mas o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários garante que até ao momento “não foi reportada nenhuma morte de um animal de companhia por causa da falta de vacinas”. Ao CM, Jorge Cid revela que as vacinas, que entraram em rutura no último trimestre de 2021, “voltaram a chegar ao País regularmente, embora a conta-gotas, e não nas quantidades que gostaríamos, para nos dar maior tranquilidade”. No entanto, o especialista acrescenta que todas as doses necessárias para vacinar os felinos “hão de chegar” e que “até ao final de março, a situação deverá estar totalmente regularizada em Portugal”.





“A indicação que tenho por parte de várias fontes da indústria farmacêutica é de que houve uma quebra de produção, provocada pela pandemia, quer por causa das matérias-primas, quer pelos transportes, quer pelos recursos humanos, mas que durante o primeiro trimestre deste ano tudo voltará a funcionar em pleno”. Como a produção de vacinas para cães “está muito mais avançada”, estas nunca chegaram a faltar para os amigos canídeos.

pormenores

Doenças respiratórias



Dois dos tipos de vacina que estão em falta no País previnem a rinotraqueíte e a calicivirose, duas doenças respiratórias que podem provocar a morte.





Ataca sistema digestivo



A outra vacina previne a panleucopenia, uma doença que ataca o sistema digestivo e sanguíneo de forma grave. Nenhuma destas doenças dos felinos é transmissível a humanos.







Corrida aos frascos esgotou vidro e tampas



A pandemia e o aumento de produção de vacinas contra a Covid-19 fez com que se esgotassem elementos tão básicos como o vidro para fazer frascos e o plástico para as tampas. Também isso contribuiu para estas falhas .