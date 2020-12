Vacinas Pfizer contra a Covid-19 saem diretamente da Bélgica para os centros de saúde em Portugal

Assim que for dada luz verde à vacina contra a Covid-19 da Pfizer (a Agência Europeia do Medicamento avalia dia 29), o transporte das doses para Portugal vai ser feito pela própria farmacêutica: desde a fábrica, em Bruxelas (Bélgica), até aos pontos de vacinação, ou seja, até aos Centros de Saúde. A garantia foi avançada pela própria Pfizer Portugal."Vamos ter uma componente de distribuição aérea para alguns pontos fulcrais do País e depois uma rede de transporte terrestre para fazermos a distribuição daí para os pontos de vacinação", explica Cláudia Castro Marques, diretora médica da empresa à RTP.Uma informação contrária à que tinha sido avançada pelo Governo: seriam as Forças Armadas as responsáveis pela distribuição da vacina. A imunidade iria ficar num local secreto. O CM contactou Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação para esclarecer a distribuição, mas sem sucesso.As vacinas são uma ferramenta relevante na luta contra a Covid-19 mas a Organização Mundial de Saúde relembrou a todos os países que esforços continuam a ser necessários. "A vacinação será uma ferramenta importante que temos à disposição. Mas, por si só, não fará o trabalho", disse Mike Ryan, da OMS.A vacina russa ‘Sputnik-V’ começou a ser distribuída pelos grupos considerados mais expostos da população, nomeadamente os profissionais de saúde e professores. A distribuição vai ser feita em 70 clínicas distintas, marcando o início da campanha voluntária de vacinação à larga escala na Rússia.O comissário europeu Nicolas Schmit afirma que a crise da Covid-19 criou novos sem-abrigo na União Europeia, mas admite ser "exequível" acabar com este problema até ao ano de 2030, se os estados-membros fizerem "muitos esforços" para conseguirem retirar o máximo de pessoas das ruas.Três medicamentos anti-histamínicos mostraram eficácia a inibir a infeção de células pelo novo coronavírus, segundo os resultados preliminares de um estudo da Universidade da Florida divulgado este sábado.Um estudo publicado na revista científica ‘The New England Journal of Medicine’ sugere que a vacina da Moderna, que mostrou ter uma eficácia de mais de 90% contra a Covid-19, produz uma imunidade duradoura.A Universidade Central da Florida concluiu que os espirros de pessoas que têm o nariz obstruído e uma dentição completa viajam cerca de 60% mais longe do que aqueles que não têm.O governo escocês já recebeu a vacina contra a Covid-19 e anunciou que vai arrancar com a campanha de vacinação no país esta terça-feira.Os EUA alcançaram um novo recorde diário de casos confirmados com o novo coronavírus, ao ultrapassar as 225 mil infeções contabilizadas em apenas 24 horas, segundo o estudo independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.A Alemanha vai poder continuar a desembolsar "grandes somas" em 2021, para fazer face às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de Covid-19. "Temos gerido bem as nossas finanças nos últimos anos" revelou a chanceler, Angela Merkel.O Irão ultrapassou a barreira das 50 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, assumindo com destaque a posição de país do Médio Oriente mais afetado pela pandemia de Covid-19. O Irão também já superou o milhão de casos confirmados com a doença, desde que o vírus chegou ao país.