Vaga de Covid-19 infeta 184 presos na cadeia de Lisboa

A cadeia de Lisboa continua a braços com um surto de Covid-19 entre a população reclusa. Fonte oficial dos Serviços Prisionais disse ao CM que estão neste momento identificados 184 casos.

"Todos estão assintomáticos, e nas respetivas celas com acompanhamento clínico", explica a mesma fonte.

Os Serviços Prisionais não confirmam informações recolhidas pelo CM junto de fontes prisionais de que existe mistura, em várias alas, entre reclusos infetados e não infetados. Desmentem, igualmente, que aos guardas sejam apenas fornecidas máscaras cirúrgicas para lidar com os reclusos infetados. "Seguem-se as recomendações de saúde pública no que respeita ao uso de equipamentos de proteção individual", concluiu.