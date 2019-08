Vagas no Ensino Superior não chegam para todos

Este ano há mais 1666 candidatos na primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), houve 51 291 candidaturas, o que compara com as 49 625 do ano passado, representando um aumento de 3,4 por cento.



O número de candidatos supera este ano o número de vagas. Há 51 291 candidatos para 50 860 lugares, uma diferença de 431. É a segunda vez nos últimos dez anos que o número de vagas não chega para todos os candidatos, depois de o mesmo ter sucedido em 2017.





A melhoria verificada este ano nas médias dos exames da primeira fase, com os alunos a conseguirem média positiva em todas as disciplinas, ajuda a explicar o aumento do número de candidatos.Para o MCTES, este aumento de candidaturas "é um sinal positivo na evolução registada ao longo dos últimos anos" e tendo em conta o objetivo de garantir que "seis em cada dez jovens de 20 anos frequentem o Ensino Superior em 2030".Segundo a tutela, "os últimos dados oficiais mostram que, atualmente, cerca de 46% dos jovens de 20 anos frequentam o Ensino Superior, enquanto essa fração era apenas de 40% em 2015 e de cerca de 30% em 2005".Segundo o comunicado do MCTES, a evolução verificada valida também o objetivo de se atingir até ao final da próxima década a meta de 50% de graduados entre a população, entre os 30 e os 34 anos.Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior serão divulgados no dia 9 de setembro.O concurso nacional de acesso inclui ainda mais duas fases, entre 9 e 20 de setembro (2ª) e 3 e 7 de outubro (3ª).

PORMENORES

Bancos investigados

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, garantiu que estão a ser investigados os casos em que os bancos exigiram garantias patrimoniais para emprestar dinheiro a estudantes no âmbito da linha de crédito em que o Estado é fiador.



55% tenta o Superior

Este ano inscreveram-se 159 mil estudantes para realizar os exames nacionais do Ensino Secundário. Entre estes alunos, 87 mil, ou seja, cerca de 55 por cento, manifestaram intenção de se candidatar ao concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.



50 mil estrangeiros

Portugal tem já cerca de 50 mil estudantes estrangeiros no Ensino Superior público, tendo este número aumentado 48% nos últimos quatro anos. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os alunos estrangeiros são já 13% do total. Este ano candidataram-se 7507, num aumento de 36 por cento em relação ao ano passado.