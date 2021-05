Vai abrir no Porto hotel em que são robôs a fazerem o serviço de quartos

Rua de Gonçalo Cristóvão, perto da estação de Metro da Trindade. A unidade hoteleira de quatro estrelas conta com 150 quartos, um terraço, restaurante, espaços comuns para trabalhar e um ginásio.O projeto representa um investimento de 30 milhões de euros por parte da United Investments Portugal (UIP) e aposta fortemente na componente tecnológica. A UIP, liderada por Carlos Leal, está integrada no Al-Bahar Investment Group e é proprietária do Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, Quinta Marques Gomes e Hyatt Regency Lisboa.Alguns quartos selecionados contam com "uma SmartBed, uma cama completamente ajustável que permite poupar espaço", várias tomadas e pontos de carregamento de UBS, WiFi e Smart TVs de alta definição.