Vai fazer fisioterapia a casa dos pacientes durante pandemia

Cristina Brito é terapeuta no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, há mais de 30 anos. Em tempos de pandemia de Covid-19, é uma das profissionais do departamento de Medicina Física e de Reabilitação que se disponibilizou a ir a casa dos utentes fazer os tratamentos de fisioterapia."Fui operada a um braço e precisava de fisioterapia. A minha sorte tem sido esta opção ao domicílio", diz Paula Rodrigues, residente na Cumieira. "É uma maravilha", afirma Idalina Mourão, de 88 anos, outra paciente."Fazer este trabalho, numa altura destas, é ainda mais gratificante. Vejo melhoras de semana para semana e eles cumprem os exercícios que lhes pedimos para fazerem entre as nossas visitas", realça Cristina Brito.

