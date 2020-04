Vai poder cortar o cabelo fora de casa já na segunda-feira. Cabeleireiros e barbeiros abrem dia 4

Barbeiros, cabeleireiros e lojas de rua de tamanho reduzido vão reabrir já esta segunda-feira após o fim do Estado de Emergência.O alargamento às grandes lojas deverá ocorrer no dia 18 de maio, caso a primeira fase de desconfinamento corra como o previsto pelo Governo.António Costa deverá anunciar esta quinta-feira todos os pormenores relativos a esta reabertura faseada da economia em Portugal e deverá ainda esclarecer temas como a continuidade da Primeira Liga de futebol ou o regresso dos concertos e possibilidade de realização de festivais ainda este ano.Rui Rio anunciou esta quarta-feira que "grosso modo está desenhado é abrirem agora algumas lojas de rua de tamanho mais reduzido".Os restaurantes ainda não devem reabrir na primeira fase de desconfinamento prevista para segunda-feira, mas António Costa deverá avançar com mais pormenores no decorrer desta quinta-feira.

