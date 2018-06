Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vai poder trocar plástico por senhas de supermercado

Governo apresenta esta quinta-feira várias medidas para reduzir a poluição.

09:25

O Governo anunciará esta quinta-feira as iniciativas para reduzir o impacto da poluição, que incidem na redução de consumo do plástico. "Até 2021 Portugal vai ter um sistema de incentivos para quem reciclar estes materiais", afirmou Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente.



"Uma das principais medidas é a instalação de unidades de recolha em pontos de grande venda de plásticos, como os supermercados. O peso que o consumidor entregar será depois convertido em senhas de compras nesses mesmos estabelecimentos", explicou ao Diário de Notícias.



A maioria da poluição provocada pelos plásticos deriva de embalagens, garrafas, pratos, talheres, palhinhas e cotonetes, ligadas a um consumo pessoal e não industrial. "É por isso que vamos lançar uma grande política de educação ambiental e sensibilizar a população para este problema específico", acrescenta o secretário de Estado.



No sentido das preocupações ambientais, o Governo celebrará amanhã protocolos com três associações: a Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM), Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes não Alcoólicas (Probeb) e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).