Vai ser permitido casar logo após o divórcio

A partir de dia 1 de outubro já vai ser possível casar logo depois do divórcio ou da viuvez. A lei nº 85/2019, que acaba com a obrigatoriedade de respeitar um prazo antes de voltar a casar, foi publicada ontem em Diário da República e entra em vigor a 1 de outubro.A alteração ao Código Civil acaba também com a discriminação a que as mulheres estavam sujeitas, uma vez que tinham de esperar 300 dias, enquanto os homens só precisavam de esperar 180 dias antes de voltar a casar.Esta alteração levou mais de dois anos a ser aprovada, o que só aconteceu na última sessão legislativa, dia 19 de julho. Todos os partidos votaram a favor na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, à exceção do CDS-PP, que votou contra.PSD e PCP só aceitaram votar a favor porque a lei não altera a presunção de paternidade, que mantém a anterior redação: "O filho nascido ou concebido na constância do matrimónio tem como pai o marido da mãe."O prazo entre casamentos era estabelecido para impedir eventuais litígios em torno da paternidade. "A lei anterior tem 50 anos e está desfasada, porque nessa altura não havia testes de ADN que hoje provam inequivocamente a paternidade", disse aoo deputado do PS Pedro Delgado Alves, mostrando-se satisfeito com o fim do prazo internupcial e da discriminação das mulheres.Este processo começou em março de 2017 com uma proposta do BE que previa um prazo de 180 dias para ambos os sexos. Seguiu-se um projeto do PS que reduzia o prazo para 30 dias e outro do PAN que eliminava o prazo. A lei aprovada resulta de um texto conjunto dos três partidos.A nulidade do matrimónio católico pode ser alcançada, desde 2016, no prazo de dois meses em resultado da decisão do Papa Francisco de aplicar a carta apostólica Mitis Iudex Dominus Iesus.O processo deixou de estar dependente do Vaticano e passou a integrar as responsabilidades do bispo que representa a paróquia do requerente. O pedido de nulidade tem de ser acompanhado dos fundamentos para decisão do Tribunal Eclesiástico.Foi este o número de casamentos registado o ano passado. Foram mais 1003 matrimónios (+3%) do que em 2017. Desde 2015 que o número de casamentos em Portugal tem vindo a crescer.Houve 11 043 casamentos católicos em 2018, o que representa 32,5% do total. Já 22 826 (67,1%) foram civis e 161 (0,5%) de outras formas religiosas. Agosto é o mês em que há mais casamentos e fevereiro aquele em que há menos.