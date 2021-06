Vale de Cambra espera recuperar em oito dias para avançar no desconfinamento

O Município de Vale de Cambra é um dos quatro no país que não avança na segunda-feira para a próxima etapa nacional de desconfinamento em contexto pandémico, mas a autarquia disse esta quarta-feira esperar reverter a situação numa semana.

José Pinheiro, presidente desse município do distrito de Aveiro, declarou à Lusa: "É um bocado injusto estarmos nesta situação porque só temos uns 30 casos ativos no território, mas o objetivo que temos agora é que, daqui a oito dias, possamos ficar em pé de igualdade com a generalidade dos outros concelhos do país".

O autarca do CDS-PP justifica a sua expectativa com a evolução local do número de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, já que, nesse município de 147,3 quilómetros quadrados e 25.864 habitantes, "há duas semanas havia 19 casos de infeção e na última semana só oito".

Para o presidente da Câmara, isso significa que "a situação não é grave" e está controlada.

"Os casos atuais resultaram apenas de três ou quatro surtos diferenciados, sem ligação entre si, que surgiram sobretudo em contexto familiar, um dos quais devido à chegada de um cidadão estrangeiro que, em visita aos parentes, acabou por contaminá-los", revelou.

A manterem-se os cuidados entre a população local, José Pinheiro acredita que, em pouco tempo, verá resultados mais favoráveis nos cálculos da chamada matriz de risco, que hoje levaram o Governo a travar o desconfinamento em Vale de Cambra.

"Pela mesma regra dos 120 casos por 100.000 habitantes em duas semanas consecutivas, daqui a quatro ou cinco dias já estaremos abaixo desse limite", conclui.

Além de Vale de Cambra, os outros municípios portugueses que hoje a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, identificou como impedidos de avançar para o desconfinamento são Lisboa, Odemira e Braga.

A situação deve-se às medidas implementadas pelo Governo para travar a disseminação da covid-19, que, de acordo com a agência noticiosa francesa AFP, já provocou mais de 3,7 milhões de mortes em todo o mundo, na sequência de quase 174 milhões de casos de infeção desde a descoberta do vírus SARS-CoV-2 em dezembro de 2019.

Em Portugal, o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde indica que a pandemia já causou 17.037 óbitos entre 854.522 infeções confirmadas.