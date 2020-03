Valongo pede encerramento de escolas no concelho

A Câmara de Valongo pediu às autoridades de saúde pública o encerramento imediato de todas as escolas do concelho, após ter sido confirmado um caso de infeção por Covid-19.

Em causa está a mãe de uma aluna do agrupamento de escolas de Valongo, "que nos últimos dias sempre acompanhou a filha que desenvolve atividades desportivas com ligação a outras escolas do concelho", indica o município em comunicado.

"Face à urgente necessidade de conter a propagação do vírus e tendo em conta as características do território do município, designadamente a sua alta densidade populacional, o autarca apela a uma decisão rápida das autoridades competentes", refere o presidente da Câmara de Valongo. José Manuel Ribeiro apela também à população para "manter a serenidade, encarar como muito sério este risco e seguir todas as orientações das autoridades de saúde".

A autarquia tinha já anunciado, na terça-feira, que iria encerrar os equipamentos municipais e, na altura, ponderava a suspensão ou cancelamento de vários eventos públicos, devido ao surto de Covid-19.