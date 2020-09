O valor das bolsas deste ano para alunos do Ensino Superior aumentou e deverá haver mais 8 mil bolseiros do que no ano passado.Em 2019, cerca de 72 mil estudantes tiveram direito a bolsa, número que deverá rondar os 80 mil alunos no novo ano letivo. Este ano, os estudantes de famílias com um rendimento de 8962 euros anuais ‘per capita’ passam a ter direito a bolsa, valor que representa um aumento de 878 euros ‘per capita’ em relação a 2019.