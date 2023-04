O Conselho Económico e Social (CES) alerta o Governo para a necessidade da "recuperação a médio prazo do poder de compra dos e das pensionistas", depois da suspensão da lei de atualização das pensões para 2023.



Recorde-se que esta decisão do Governo de António Costa limitou o aumento máximo das pensões este ano a 4,83%, um valor "abaixo do da Função Pública e da inflação", aponta um parecer sobre as ‘Grandes Opções 2023-2026 e Programa Nacional de Reformas 2023’ divulgado esta quarta-feira pelo CES.









