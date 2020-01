Valor do prémio máximo do Euromilhões chega aos 250 milhões

A partir de dia 4 de fevereiro, o Euromilhões tem novas regras.Para já, o prémio máximo vai subir de 190 para 200 milhões de euros. Depois, quando atingir esse valor, pode permanecer na mesma fasquia "durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído", explica, em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que gere os jogos sociais do Estado.No entanto, caso o 'jackpot' de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões.Para atrair ainda mais os jogadores, passará a haver pelo menos três sorteios anuais de 130 milhões de euros como prémio mínimo garantido – e o primeiro será já no próximo dia 07 de fevereiro.O formato do jogo e os seus custos continuam, porém, inalterados: os apostadores devem continuar a escolher, em cada aposta, cinco números e duas estrelas; o valor de aposta mínimo mantém-se nos 2,5 euros, valor que inclui o sorteio semanal de um milhão de euros.O que vai mudar é o aspeto dos bilhetes, que vão ter nova imagem. No entanto, os ‘velhos’ bilhetes continuarão a funcionar. Esta reformulação foi acordada pelos dez operadores europeus do jogo.