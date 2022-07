Valor médio das novas pensões da Caixa Geral de Aposentações aumenta em junho para 1619,8 euros

O valor médio das pensões atribuídas em junho aos novos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) aumentou 21% face ao mês homólogo de 2021, para 1.619,8 euros, sendo este o mais elevado desde dezembro de 2020.

Estes dados constam da síntese da execução orçamental de junho, divulgada esta semana pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) que mostram que, em termos homólogos, o valor médio das novas pensões por velhice atribuídas nesse mês, aumentou 284 euros.

Na comparação com as novas pensões atribuídas pela CGA no mês anterior (cujo valor foi de 1.595, euros), registou-se uma subida de 24,7 euros.

Os mesmos dados da DGO adiantam também que em junho entraram na reforma por velhice 1.596 funcionários públicos, sendo necessário recuar a dezembro de 2019 para encontrar um universo mais elevado.

Nestes primeiros seis meses de 2022 foram atribuídas pela CGA 7.370 novas reformas, o que traduz uma subida face aos 6.829 nos reformados registados no primeiro semestre de 2021.