Valores e formação pessoal são o mote da melhor escola pública do Secundário

Alunos da Escola Secundária Clara de Resende, no Porto, chegaram à média de 126,96 pontos no ranking de 2018.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Com média de 126,96 pontos, a Escola Secundária Clara de Resende, no Porto, é a melhor escola pública no Secundário. Para a diretora, mais importante do que as notas dos exames são os valores que a instituição passa aos alunos. "Estes resultados são importantes e fico contente que os meus alunos tenham conseguido atingir os objetivos, e que mais de 80 por cento, isso é o que mais me satisfaz, tenham conseguido entrar na faculdade na primeira opção.



Na verdade, o fim não é ter uma melhor nota no Secundário, mas sim formar seres inteiros. É trabalhar todos os aspetos e especialmente os valores", explica Maria do Rosário Queirós. "Digo-lhes que, no futuro, muitas vezes é mais importante o aluno ter feito voluntariado ou ter participado num projeto de empreendedorismo do que ter um 19 ou um 20 a avaliação", explica a diretora.

Ana Alves, professora de Português, diz que é "uma satisfação" constatar que o trabalho desenvolvido "conduziu a estes resultados". "O trabalho que aqui é desenvolvido pretende que os alunos saiam daqui bem preparados, para terem um futuro de sucessos", diz.

Todos os anos a escola oferece três prémios aos alunos, que funcionam também como incentivo. " Temos sempre o nosso Dia da Escola, onde damos não só prémio de Excelência, como o de Progressão, e o prémio de Viver a Escola que é para aqueles alunos que se destacam nas atividades que não são curriculares", explica a diretora.

A escola é bastante procurada, quer pela localização (perto da avenida da Boavista), quer pela fama dos bons resultados. "A escola tem a fama de ter bons professores e bons resultados e por isso é bastante procurada, mas nunca conseguimos responder a todos", frisa.



DEPOIMENTOS



Ana Rocha, aluna de Economia, 12º ano

"Organizar o tempo para fazer revisões dos anos"

"Quero entrar na Universidade do Porto, no curso de Gestão. Como temos menos disciplinas este ano e, tendo exames no final, tentei organizar os espaços de tempo ao longo do ano para começar a fazer revisões dos anos anteriores, para poder ter melhores notas."



Francisca Ferreira aluna de ciências e tecnologia, 12º ano

"A escola tem um método de ensino eficaz"

"A escola tem um método de ensino eficaz e isso nota- -se pelos resultados que os alunos obtêm nos exames, por isso conto que isso também me ajude. Estudo regularmente e preocupo-me com as disciplinas em que vou ter exame, mas também não gosto de deixar as outras para trás. Todas são importantes."