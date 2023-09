Vamos ajudar Marrocos: A missão do grupo de portugueses que se uniu para apoiar vítimas do sismo

Leia também Histórias de dor e solidariedade em Marrocos "A catástrofe que assombrou parte do incrível país Marrocos, na passada sexta-feira, está a ter consequências gravíssimas, principalmente nas zonas montanhosas e de difícil acesso perto de Marraquexe. Na próxima quinta-feira à noite, dia 14/09, iremos sair do Porto (4 voluntários) com duas/três carrinhas em direção a estas zonas mais críticas para entregar o máximo de bens que conseguirmos angariar", escreveram no Instagram

A situação crítica que Marrocos enfrenta, após ter sido abalado por um sismo de magnitude 6.8 na passada sexta-feira, tem merecido a solidariedade e sensibilização de vários países e entidades. Perante a tragédia, quatro portugueses decidiram unir esforços para apoiar as vítimas. São viajantes natos que conhecem bem o país e têm angariado dinheiro para aquilo que denominaram como "Missão: Vamos Ajudar Marrocos".João, José Pedro e Sebastião rumam para o país africano, para as aldeias mais remotas, que são também as mais afetadas. Carlota, por sua vez, fica em Portugal a tratar de toda a logística e angariar o maior número de donativos possíveis.Esta quinta-feira, agradeceram através da rede social toda a ajuda que receberam nos últimos dias para concluírem o plano com sucesso.O sismo sentido foi o mais grave dos últimos 60 anos e provocou a morte a mais de 2.900 pessoas. O cenário é de destruição e de incerteza para milhares de famílias que perderam tudo aquilo que tinham após a catástrofe.