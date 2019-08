"Vamos fechar as portas das igrejas": Paroquianos não se conformam com saída de padre sexy

"Se o padre Ricardo Esteves for embora, quando chegar o outro pároco, vamos fechar as portas das igrejas." A afirmação é de Maria de Fátima Santos, uma das participantes da manifestação organizada este domingo pelo movimento das redes sociais ‘Fica Padre Ricardo Esteves’.



Cerca de 200 paroquianos concentraram-se junto à capela de S. Bento, em Seixas, Caminha, para pedir ao Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, que reconsidere a decisão de transferir Ricardo Esteves.

O pároco de 36 anos, também conhecido como o padre ‘sexy’, quer continuar como responsável pelas paróquias de Vilar de Mouros, Lanhelas e Seixas. "Este movimento pretende apenas sensibilizar o senhor Bispo para que reconsidere a sua decisão. Se não reconsiderar terei de obedecer", afirmou o padre Ricardo Esteves.

Ao fim de 10 anos como responsável pelas três paróquias, o Bispo Anacleto Oliveira quer transferir Ricardo Esteves para Valença. "Estamos revoltados porque queremos que o padre Ricardo fique, porque está a fazer um excelente trabalho a que tem de dar continuidade", afirmou António Rodrigues, um dos manifestantes.

"É um padre amigo de todos, quer seja de idade ou jovem, pobre ou rico. As igrejas estavam vazias e este padre fez com que enchessem com a juventude e os adultos", argumentou Maria das Dores, outra paroquiana.

Circula uma petição nas redes sociais apelando à permanência do padre Ricardo Esteves. O documento conta com cerca de 800 assinaturas. Além disso, a petição está espalhada, em papel, por vários locais das três paróquias. O objetivo passa por sensibilizar a Diocese de Viana do Castelo para que recue na decisão de transferência do pároco.

"Fui informado de que terei de sair até ao final deste mês. É um processo que não está fechado", afirmou Ricardo Esteves, sensibilizado com o apoio recebido.



Padre ‘sexy’ nas redes sociais por causa dos jovens

A presença de Ricardo Esteves nas redes sociais é notada pela boa forma física do padre, valendo-lhe o epíteto de padre ‘sexy’.



"Acaba por ser uma consequência das iniciativas com os jovens. As fotos acabam por ir parar às redes sociais", revelou Cidália Aldeia, uma das organizadoras do movimento ‘Fica padre Ricardo Esteves’.



"É uma pessoa como as outras, mas acaba por ser diferente", disse a paroquiana.



"Quero ficar mas se decisão se mantiver irei obedecer"

O Padre Ricardo Esteves comunicou a intenção da Diocese de Viana do Castelo aos paroquianos no final de cada missa.



Aos domingos de manhã, o pároco preside às eucaristias em Seixas, Lanhelas e Vilar de Mouros, em Caminha. "Conversei com o Bispo e disse-lhe que queria ficar.



No entanto, se a decisão se mantiver, irei obedecer", disse o padre. "Sabia que um dia teria de sair mas nunca pensei que fosse tão cedo", acrescentou o pároco.



PORMENORES

Paróquias apoiam padre

Cerca de três mil paroquianos, distribuídos pelas paróquias de Seixas, Vilar de Mouros e Lanhelas, apoiam o padre Ricardo Esteves.



Elogio das virtudes

A comunidade elogia o dinamismo do pároco e a relação que construiu com os paroquianos durante uma década. Reconhecem humildade e humanismo.



Substituto sem aprovação

Manuel Pinto, padre de Darque, é apontado como substituto de Ricardo Esteves. Embora o movimento de apoio seja pacífico, há quem garanta que as igrejas serão fechadas quando o novo padre chegar.



Em março de 2019, um grupo de 40 pessoas pediu o afastamento do padre Manuel Pinto da paróquia de Darque por causa de mau relacionamento com jovens.